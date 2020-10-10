ЦСКА переиграл «Салават Юлаев» и продолжил победную серию

ЦСКА одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Московский клуб на выезде победил со счетом 4:2.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Киселевич — 1 (Мамин, Окулов), 9:34 — 0:1. Ларсен — 2 (бол., Амиров, Кугрышев), 17:04 — 1:1. Андронов — 3 (Сергеев), 27:29 — 1:2. Воробьев — 4 (бол., Кугрышев, Ларсен), 30:49 — 2:2. Кемпе — 1 (бол., Светлаков, Голдобин), 37:49 — 2:3. Сергеев — 1 (Кемпе, Рыков), 48:35 — 2:4.

Вратари: Скрынник (58:07) — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 18 (4+5+9) — 28 (16+7+5).

Судьи: Франо, Хрибик.

10 октября. Уфа. «Уфа-Арена».