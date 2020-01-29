ЦСКА переиграл «Адмирал». Москвичи выиграли шестую встречу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал ЦСКА. Гости победили со счетом 5:2.
По два очка в составе армейцев в этой встречи набрали нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Капризов.
ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате.
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«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы: Карнаухов — 4 (Робинсон, Калинин), 23:51 — 0:1. Григоренко — 15 (бол., Слепышев), 33:37 — 0:2. Слепышев — 14 (бол., Вей, Григоренко), 35:06 — 0:3. Мерескин — 4, 37:53 — 1:3. Кемпе — 3 (Науменков, Капризов), 47:28 — 1:4. Бакош — 16 (бол., Лалонд, Юнг), 53:21 — 2:4. Капризов — 25 (Кемпе, Киселевич), 53:37 — 2:5.
Вратари: Олкинуора (Красоткин, 35:06) — Сорокин.
Штраф: 32 — 6.
Броски: 18 (5+4+9) — 44 (15+19+10).
Судьи: Раводин, Ромасько.
29 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».