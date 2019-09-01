ЦСКА ответил «Авангарду» более разноплановой разминкой. Видео

Игроки ЦСКА разминаются перед стартовым матчем КХЛ сезона-2019/20 с «Авангардом» игрой в баскетбол, регби и футбол, соответствующим видео поделился армейский клуб в Twitter.

Ранее «Авангард» поделился видео того, как игроки омской команды разминаются перед матчем, перепасовывая друг другу мяч по-футбольному.

Матч ЦСКА — «Авангард» состоится в воскресенье 1 сентября в 15.30 по московскому времени.

Разминка армейцев ?? pic.twitter.com/Zb1bLCTkby — ХК ЦСКА Москва (@hccska) September 1, 2019

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