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ЦСКА ответил «Авангарду» более разноплановой разминкой. Видео

15:18
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Игроки ЦСКА разминаются перед стартовым матчем КХЛ сезона-2019/20 с «Авангардом» игрой в баскетбол, регби и футбол, соответствующим видео поделился армейский клуб в Twitter.

Ранее «Авангард» поделился видео того, как игроки омской команды разминаются перед матчем, перепасовывая друг другу мяч по-футбольному.

Матч ЦСКА — «Авангард» состоится в воскресенье 1 сентября в 15.30 по московскому времени.

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