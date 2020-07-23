ЦСКА отказался от сбора в Нижегородской области и отменил товарищеские матчи с «Торпедо» и «Динамо»
12:20
ЦСКА на официальном сайте клуба сообщил об изменениях в плане предсезонной подготовки.
Армейцы отказались от проведения сбора в Нижегородской области, который был запланирован с 25 июля по 7 августа, и будут тренироваться в Москве. Также отменены два товарищеских матча: с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо».
В конце месяца ЦСКА планирует выступить в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 27 по 29 августа.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/izmeneniya_v_plane_predsezonnoy_podgotovki_/
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