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ЦСКА отказался от сбора в Нижегородской области и отменил товарищеские матчи с «Торпедо» и «Динамо»

12:20
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ЦСКА на официальном сайте клуба сообщил об изменениях в плане предсезонной подготовки.

Армейцы отказались от проведения сбора в Нижегородской области, который был запланирован с 25 июля по 7 августа, и будут тренироваться в Москве. Также отменены два товарищеских матча: с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо».

В конце месяца ЦСКА планирует выступить в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/izmeneniya_v_plane_predsezonnoy_podgotovki_/

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