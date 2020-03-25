ЦСКА опубликовал заявление о досрочном завершении сезона КХЛ

ЦСКА опубликовал заявление в связи с досрочным завершением плей-офф КХЛ.

— Дорогие друзья, в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19, в спортивном мире принимаются меры направленные на обеспечение безопасности болельщиков и спортсменов, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Наш чемпионат не остался в стороне, и сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона 2019/2020.

Нам очень жаль, что обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, оставили вас без хоккея и радостных эмоций от побед любимой команды. Но мы поддерживаем данное решение.

ЦСКА — это большая семья. И каждый член армейской дружины важен для нас. Мы понимаем, что для безопасности вашего здоровья и ваших близких нужно пойти на подобные меры.

Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона. Будьте здоровы и берегите себя. ЦСКА всегда будет первым! До встречи в новом сезоне.