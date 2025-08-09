ЦСКА опроверг информацию про переговоры об обмене Абрамова

ЦСКА сделал заявление на фоне появившихся слухов о том, что московский клуб хочет обменять нападающего Виталия Абрамова.

«Сегодня так называемыми любителями хоккея на разных ресурсах была распространена ложная информация о том, что ЦСКА ведет переговоры об обмене Виталия Абрамова. Эта информация абсолютно не соответствует действительности, подобные переговоры не велись и не ведутся», — говорится в заявлении армейцев в Telegram-канале.

В ЦСКА подчеркнули, что Абрамов готовится к сезону на сборах в Минске. Красно-синие рассчитывают на него как на одного из лидеров команды.

Абрамов выступает за ЦСКА с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 44 матча за армейцев в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 35 (19+16) очков.