ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одолел «Нефтехимик» овертайме.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В овертайме удачливее оказались армейцы, которую забросили победную шайбу усилиями Сергея Калинина.

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ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 1 (Чмыхов, Светлаков), 7:48 — 1:0. Порядин — 2, 23:03 — 1:1. Вей — 2 (бол., Григоренко, Капризов), 35:55 — 2:1. Порядин — 3 (Уайт), 38:20 — 2:2. Калинин — 1 (Попов), 64:17 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Шарыченков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (8+7+10+3) — 28 (9+14+2+3).

Судьи: Беляев, Бирин.

6 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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