ЦСКА одолел «Динамо». Шалунов забросил победную шайбу
21:41
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Динамо». Красно-синие одержали победу со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Максим Шалунов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хиетанен — 11 (бол., Яшкин, Шипачев), 10:49 — 0:1. Толчинский — 3 (Попов, Романов), 18:31 — 1:1. Шалунов — 6 (бол., Телегин, Окулов), 57:41 — 2:1.
Вратари: Сорокин — Бочаров (59:06 — 59:27, 59:50).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (11+4+7) — 22 (9+7+6).
Судьи: Лаврентьев, Оленин.
4 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...