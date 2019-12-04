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ЦСКА одолел «Динамо». Шалунов забросил победную шайбу

21:41
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В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Динамо». Красно-синие одержали победу со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Максим Шалунов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хиетанен — 11 (бол., Яшкин, Шипачев), 10:49 — 0:1. Толчинский — 3 (Попов, Романов), 18:31 — 1:1. Шалунов — 6 (бол., Телегин, Окулов), 57:41 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Бочаров (59:06 — 59:27, 59:50).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (11+4+7) — 22 (9+7+6).

Судьи: Лаврентьев, Оленин.

4 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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