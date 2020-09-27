ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом»

ЦСКА в гостях обыграл «Йокерит» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У армейцев шайбы забросили Сергей Андронов, Антон Слепышев, Андрей Светлаков и Дмитрий Саморуков. У финской команды забили Йессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

Для московской команды эта победа стала четвертой в пяти последних играх лиги.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Слепышев — 4 (Локтионов, Голдобин), 0:57 — 0:1. Йоэнсуу — 1 (Скленичка, О`Нилл), 5:38 — 1:1. Савинайнен — 1 (бол., Лехтонен, Толванен), 27:09 — 2:1. Андронов — 2 (Локтионов, Саморуков), 43:31 — 2:2. Светлаков — 2 (Попов, Киселевич), 57:08 — 2:3. Саморуков — 2 (п.в., Андронов), 59:56 — 2:4.

Вратари: Калниньш (58:28 — 59:56) — Шарыченков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 23 (6+8+9) — 35 (12+14+9).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

27 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 3901 зритель.