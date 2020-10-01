КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком», Карнаухов оформил хет-трик

21:48
1 октября. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 4:5. Главный тренер армейцев Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 октября. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 4:5. Главный тренер армейцев Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл ЦСКА (4:5). В составе армейцев хет-трик оформил нападающий Павел Карнаухов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Голы: Цыплаков — 2 (Юньков), 7:37 — 1:0. Ганзл — 2 (бол., Юсе, Лехтеря), 12:59 — 2:0. Карнаухов — 3 (Андронов, Соркин), 19:14 — 2:1. Лайпсик — 2 (Науменков, Шалунов), 21:42 — 2:2. Кутейкин — 1 (Юньков), 26:10 — 3:2. Карнаухов — 4 (Дальбек, Андронов), 35:50 — 3:3. Карнаухов — 5 (Светлаков, Мамин), 38:51 — 3:4. Радил — 4 (Юсе, Лехтеря), 40:07 — 4:4. Лайпсик — 3 (Кемпе, Робинсон), 49:01 — 4:5.

Вратари: Беспалов (58:38 — 58:51, 59:08) — Шарыченков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (7+10+10) — 29 (9+12+8).

Судьи: Наумов, Раводин.

1 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 4097 зрителей.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир