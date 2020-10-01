ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком», Карнаухов оформил хет-трик
«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл ЦСКА (4:5). В составе армейцев хет-трик оформил нападающий Павел Карнаухов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
Голы: Цыплаков — 2 (Юньков), 7:37 — 1:0. Ганзл — 2 (бол., Юсе, Лехтеря), 12:59 — 2:0. Карнаухов — 3 (Андронов, Соркин), 19:14 — 2:1. Лайпсик — 2 (Науменков, Шалунов), 21:42 — 2:2. Кутейкин — 1 (Юньков), 26:10 — 3:2. Карнаухов — 4 (Дальбек, Андронов), 35:50 — 3:3. Карнаухов — 5 (Светлаков, Мамин), 38:51 — 3:4. Радил — 4 (Юсе, Лехтеря), 40:07 — 4:4. Лайпсик — 3 (Кемпе, Робинсон), 49:01 — 4:5.
Вратари: Беспалов (58:38 — 58:51, 59:08) — Шарыченков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (7+10+10) — 29 (9+12+8).
Судьи: Наумов, Раводин.
1 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 4097 зрителей.