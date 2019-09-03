ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Ак Барс». Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2.

Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев. В концовке второго периода армейцы после броска Иржи Секача сравняли счет, но «Ак Барс» отыгрался всего через полминуты — дубль оформил Ткачев.

В третьем периоде ЦСКА сумел дважды реализовать большинство. Сначала шайбу забросил Линден Вей, а потом дубль на свой счет записал Секач.

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ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Ткачев — 1 (Фазылзянов, Ожиганов), 8:48 — 0:1. Секач — 1 (бол., Капризов, Григоренко), 38:49 — 1:1. Ткачев — 2 (Азеведо, Хенкель), 39:29 — 1:2. Вей — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 49:57 — 2:2. Секач — 2 (бол., Нестеров, Вей), 58:56 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Рейдеборн (59:17).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 38 (8+19+11) — 18 (7+7+4).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

3 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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