ЦСКА одержал домашнюю победу над «Барысом»

ЦСКА победил «Барыс» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Мамин, Андрей Светлаков и Антон Слепышев. У гостей забил Никита Михайлис.

Московские армейцы набрали пять очков и лидируют в Западной конференции. У казахстанского клуба три очка и шестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Мамин — 1 (Окулов), 7:58 — 1:0. Светлаков — 1 (Лайпсик), 10:32 — 2:0. Михайлис — 3 (Валк, Сведберг), 16:27 — 2:1. Слепышев — 2 (бол., Робинсон, Голдобин), 36:12 — 3:1.

Вратари: Шарыченков — Ортио.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (15+12+7) — 19 (5+8+6).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

7 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 1502 зрителя.