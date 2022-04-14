ЦСКА обыгрывает СКА со счетом 2:0 после второго периода

ЦСКА обыгрывает СКА после второго периода в седьмом матче серии финала Западной конференции. Московский клуб ведет в счете — 2:0.

Автором дубля стал нападающий красно-синих Сергей Плотников.

Напомним, что победитель этого матча выйдет в финал Кубка Гагарина, куда уже пробился «Металлург».