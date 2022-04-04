ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода со счетом 1:0

ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода со счетом 1:0 во втором матче серии финала плей-офф Западной конференции.

Единственную шайбу забросил Александр Попов. Он отличился на первой минуте игры.

Напомним, что после первого матча счет в серии 1-0 в пользу СКА.