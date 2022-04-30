ЦСКА обыгрывает «Металлург» со счетом 3:1 в решающем матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыгрывает «Металлург» после второго периода в седьмом матче финала Кубка Гагарина. Московский клуб выигрывает со счетом 3:0.

Первую шайбу во втором периоде забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов.

Но за пару секунд до сирены на перерыв «Магнитка» смогла реализовать большинство: автором гола стал нападающий Филипп Майе.

Напомним, что победитель этой встречи станет обладателем Кубка Гагарина.