ЦСКА обыгрывает «Металлург» после второго периода. Гол забил Окулов

ЦСКА обыгрывает «Металлург» после второго периода

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Завершился второй период пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА.

Московская команда ведет со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Окулов.

«Магнитка» во втором отрезке времени нанесла 11 ударов в створ ворот соперника, ЦСКА — 8.

В финальной серии Кубка Гагарина-2022 со счетом 3-1 ведет «Металлург».