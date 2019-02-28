ЦСКА обыграл "Витязь". Нестеров набрал 4 очка, Григоренко сделал дубль

ЦСКА обыграл "Витязь" во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина - 6:2. Защитник армейцев Никита Нестеров набрал в этой игре 4 (1+3) очка. Нападающий Михаил Григоренко сделал в этой игре дубль.

Для ЦСКА это вторая победа в серии. Первый матч завершился со счетом 4:0.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/4 финала Западной конференции

Вторй матч

ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Голы: Чернов - 1 (Кокарев), 18:33 - 0:1. Григоренко - 2 (бол., Нестеров, Капризов), 24:51 - 1:1. Окулов - 2 (Хансен, Шалунов), 29:38 - 2:1. Нестеров - 1, 32:26 - 3:1. Науменков - 1 (Григоренко), 36:04 - 4:1. Григоренко - 3 (бол., Нестеров), 43:37 - 5:1. Рендулич - 1 (Швец-Роговой, Макеев), 46:00 - 5:2. Марченко - 1 (бол., Окулов, Нестеров), 50:17 - 6:2.

Вратари: Сорокин - Ортио (Самонов, 40:00).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 37 (12+10+15) - 14 (6+4+4).

Судьи: Бирин, Морозов.

28 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 2-0 (4:0).