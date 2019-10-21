ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов. За «Торпедо» шайбы забросили Пол Щехура и Георгий Мишарин.
ЦСКА выиграл седьмой матч матч подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Голы: Нестеров — 3 (бол., Григоренко, Мамин), 2:59 — 1:0. Вей — 8 (Робинсон), 19:11 — 2:0. Секач — 8 (Григоренко, Вей), 29:09 — 3:0. Щехура — 3 (бол., Бочаров), 42:21 — 3:1. Мишарин — 3 (Варнаков), 45:07 — 3:2. Нестеров — 4 (Вей, Григоренко), 52:12 — 4:2. Окулов — 6 (п.в.), 59:08 — 5:2.
Нереализованный буллит: Телегин (ЦСКА), 39:57 (Вратарь).
Вратари: Юханссон — Тихомиров (58:27 — 59:08).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 41 (17+12+12) — 14 (5+1+8).
Судьи: Раминг, Юдаков.
21 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
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