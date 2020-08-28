ЦСКА по буллитам обыграл московское «Динамо» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» по буллитам (4:3 Б) в матче Кубка мэра Москвы.

Победный буллит реализовал нападающий армейцев Николай Голдобин.

В составе ЦСКА также отметились заброшенными шайбами — Антон Слепышев (дважды) и Андрей Локтионов. У «Динамо» — Даниил Тарасов, Теему Пулккинен и Юусо Хиетанен.

Кубок мэра Москвы

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Слепышев — 1 (Шарыченков, Рыков), 0:46 — 0:1. Тарасов — 1 (Алексеев, Ефремов), 4:38 — 1:1. Хиетанен — 1 (бол., Чайковски, Шипачев), 6:47 — 2:1. Пулккинен — 5 (Брюквин, Зайцев), 7:43 — 3:1. Слепышев — 2 (Голдобин, Сергеев), 22:14 — 3:2. Локтионов — 2 (бол., Окулов, Коростелев), 23:28 — 3:3.

Победный буллит: Голдобин.

Вратари: Бочаров — Шарыченков.

Броски: 26 (7+9+6+4) — 29 (12+6+10+1).

Судьи: Мочалов, Овчинников.

28 августа. Москва. «ЦСКА Арена».