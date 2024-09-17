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Сегодня, 21:55

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби и одержал третью победу в сезоне

Владислав Маслов
Корреспондент
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ЦСКА дома победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Шайбы в составе армейцев забросили Денис Гурьянов, Руслан Исхаков и Владислав Каменев. Автором единственного гола бело-голубых стал Никита Гусев.

ЦСКА набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 4 баллами после 6 игр находится на 9-й позиции, вне зоны плей-офф.

В следующем матче красно-синие встретятся с «Витязем», а динамовцы сыграют с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Гусев — 2 (бол., Менелл, Слепышев), 34:33 — 0:1. Гурьянов — 2 (бол., Карнаухов, Седов), 39:56 — 1:1. Исхаков — 3 (бол., Седов, Дроздов), 52:13 — 2:1. Каменев — 2 (Дроздов), 57:49 — 3:1.

Вратари: Просветов — Миска (59:18).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (7+11+10) — 27 (4+12+11).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

17 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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