ЦСКА обыграл «Куньлунь», Юханссон оформил шестой «сухарь» в сезоне

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 3:0.

Вратарь москвичей Ларс Юханссон оформлил шестой матч на ноль в сезоне, а форвард Антон Слепышев продлил серию с набранными очками до 13 матчей.

Армейский клуб с 84 очками остался на первой строчке Западной конференции, «Куньлунь» с 57 очкми расположился на седьмом месте на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кемпе — 4 (Дальбек, Слепышев), 24:39 — 0:1. Шалунов — 14 (Окулов, Светлаков), 36:46 — 0:2. Григоренко — 16 (Вей, Мамин), 44:09 — 0:3.

Вратари: Смит — Юханссон (59:57).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (5+9+9) — 35 (17+7+11).

Судьи: Лаврентьев, Хрибик.

2 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА.