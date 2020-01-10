ЦСКА обыграл «Куньлунь», Капризов оформил дубль
21:39
ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 3:0. Дубль оформил Кирилл Капризов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов — 20 (Слепышев), 0:55 — 1:0. Капризов — 21 (Кемпе, Марченко), 39:54 — 2:0. Слепышев — 8 (Кемпе, Капризов), 41:09 — 3:0.
Вратари: Юханссон — Грубец.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (5+15+11) — 18 (10+2+6).
Судьи: Ансонс, Гусев.
10 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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