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ЦСКА обыграл «Куньлунь», Капризов оформил дубль

21:39
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ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 3:0. Дубль оформил Кирилл Капризов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Капризов — 20 (Слепышев), 0:55 — 1:0. Капризов — 21 (Кемпе, Марченко), 39:54 — 2:0. Слепышев — 8 (Кемпе, Капризов), 41:09 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Грубец.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (5+15+11) — 18 (10+2+6).

Судьи: Ансонс, Гусев.

10 января. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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