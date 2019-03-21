ЦСКА обыграл "Динамо" и вышел в финал Западной конференции КХЛ

ЦСКА победил "Динамо" в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ (3:2). В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Янник Хансен и Линден Вей. ЦСКА выиграл серию со счетом 4-1.

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Пятый матч



ЦСКА (Москва) - "ХК Динамо" (Москва) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Карнаухов - 1 (Марченко, Светлаков), 13:13 - 1:0. Зайцев - 2 (Индрашис, Брюквин), 19:10 - 1:1. Хансен - 1 (бол., Попов, Робинсон), 30:01 - 2:1. Кагарлицкий - 2 (бол., Никулин, Шипачев), 38:56 - 2:2. Вей - 2 (Григоренко, Капризов), 46:47 - 3:2.

Вратари: Сорокин - Еременко (58:28).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 34 (14+15+5) - 19 (5+6+8).

Судьи: Наумов, Сергеев.

21 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 4-1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1, 3:2).