ЦСКА обыграл «Амур» и вышел на первое место в лиге

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» — 4:1. У хозяев голы на счету Иржи Секача, Сергея Калинина, Алексея Марченко и Максима Шалунова. У хабаровчан отличился Томаш Зогорна.

ЦСКА одержал 9-ю победу в 10 матчах и с 25 очками поднялся на первое место в турнирной таблице лиги. «Амур» (11) — 11-й на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Секач — 5 (Робинсон), 21:49 — 1:0. Калинин — 5 (Марченко, Киселевич), 40:20 — 2:0. Марченко — 4 (бол., Робинсон, Шалунов), 47:39 — 3:0. Шалунов — 4 (бол., Марченко), 54:25 — 4:0. Т. Зогорна — 4 (бол., Голубев), 57:48 — 4:1.

Вратари: Сорокин — Аликин.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 30 (11+9+10) — 21 (6+7+8).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

8 октября. Москва. «ЦСКА Арена»

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