ЦСКА обыграл "Ак Барс" в четвертый раз за сезон

ЦСКА выиграл у "Ак Барса" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Капризов, который сделал дубль, и Михаил Григоренко. У хозяев забивали Антон Ландер и Александр Свитов.

"Ак Барс" проиграл московским армейцам в четвертый раз за сезон. До этого они уступили со счетом 0:5, 2:4 и 4:5. Кирилл Капризов с 29 голами вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ.

ЦСКА повторил свой же рекорд по победам за регулярный чемпионат (49), а Кирилл Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный сезон (11).

ЦСКА с 98 очками лидирует в Западной конференции. У "Ак Барса" 77 очков и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА (Москва) - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Капризов - 28 (Науменков, Марченко), 2:38 - 0:1. Григоренко - 16 (Капризов), 3:36 - 0:2. Капризов - 29 (Марченко, Науменков), 15:27 - 0:3. Ландер - 9 (бол., Азеведо, Постма), 17:59 - 1:3. Свитов - 1 (Постма, Клинкхаммер), 54:16 - 2:3.

Вратари: Подъяпольский (59:04) - Юханссон.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 22 (5+5+12) - 17 (7+4+6).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

13 февраля. Казань. "Татнефть-Арена".

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