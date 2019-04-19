18:15 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с "Авангардом"

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ЦСКА объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с "Авангардом", сообщает официальный Твиттер армейцев. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск). В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу ЦСКА.

Состав выглядит следующим образом:

вратари – Сорокин, Юхансон;

1-е звено: Слепышев, Вей, Григоренко – Нестеров, Блажиевский.

2-е звено: Карнаухов, Андронов, Мамин – Дальбек, Робинсон.

3-е звено: Попов, Шалунов, Окулов – Науменков, Марченко.

4-е звено: Капризов, Светлаков, Телегин – Ртищев, Романов.

 

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