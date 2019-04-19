ЦСКА объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с "Авангардом", сообщает официальный Твиттер армейцев. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск). В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ.
Счет в серии 3-0 в пользу ЦСКА.
Состав выглядит следующим образом:
вратари – Сорокин, Юхансон;
1-е звено: Слепышев, Вей, Григоренко – Нестеров, Блажиевский.
2-е звено: Карнаухов, Андронов, Мамин – Дальбек, Робинсон.
3-е звено: Попов, Шалунов, Окулов – Науменков, Марченко.
4-е звено: Капризов, Светлаков, Телегин – Ртищев, Романов.
Представляем состав ЦСКА на четвертый матч финала pic.twitter.com/WT4BzBqKCH– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 19 апреля 2019 г.
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