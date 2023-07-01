ЦСКА объявил об уходе защитника Яроша

Защитник Кристиан Ярош покинул ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба.

Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за армейским клубом.

Ярош пополнил состав армейцев по ходу сезона-2022/23. В составе ЦСКА защитник провел 16 матчей и заработал 3 очка (0+3) при показателе полезности «+10». В матчах плей-офф игрок не принимал участие из-за травмы.