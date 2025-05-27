ЦСКА объявил об уходе вратаря Просветова

ЦСКА объявил о прекращении действия контракта вратаря Ивана Просветова.

При этом, спортивные права на 26-летнего россиянина остаются у армейцев, сообщила пресс-служба. Голкипер выступал за московский клуб с 2024 года.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Просветов провел 38 матчей с процентом отраженных бросков 92 и коэффициентом надежности 2,32. В Кубке Гагарина на его счету 5 матчей, в которых он совершил 91,8 процента сейвов с коэффициентом надежности 2,90.