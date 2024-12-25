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Сегодня, 16:05

ЦСКА объявил об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса

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Хоккеист Константин Окулов
Константин Окулов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА и «Авангард» совершили обмен нападающими, информирует пресс-служба армейцев. В Омск отправился Константин Окулов, армейский клуб пополнил Коул Кэсселс.

В среду «СЭ» сообщил о возможном обмене хоккееистов.

Окулов выступал за ЦСКА с 2017 года. Всего за красно-синих 29-летний нападающий провел 492 матча и набрал 364 (133+231) очка. Вместе с ЦСКА он выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России.

29-летний Кэсселс проводит первый сезон в КХЛ, за «Авангард» он провел 33 матча. До этого он выступал в нескольких клубах АХЛ, сыграв в общей сложности в 486 встречах.

Источник: ХК ЦСКА
Константин Окулов
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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Сал. Юлаев – Амур
 - : -
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Динамо Мн – Ак Барс
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ЦСКА – СКА
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