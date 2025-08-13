ЦСКА объявил об уходе Никиты Седова

Защитник ЦСКА Никита Седов покинул клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 24-летним хоккеистом расторгли по его инициативе. В апреле 2025 года стало известно, что Седов сдал положительный тест на мельдоний.

Седов выступал за ЦСКА с 2024 года. В прошедшем сезоне он набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. Также он провел один матч в Кубке Гагарина.