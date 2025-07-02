ЦСКА объявил о подписании контракта с канадским вратарем Мартином на 2 года

Вратарь Спенсер Мартин стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с голкипером рассчитан на два года.

Сезон-2024/25 30-летний Мартин провел в фарм-клубе «Каролины» в АХЛ. На его счету 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он одержал 20 побед, пропускал в среднем 2,34 шайбы за игру и отразил 90,9 процента бросков. Также он провел 2 игры в плей-офф.

Более того, в активе канадца 66 матчей и 24 победы в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину».