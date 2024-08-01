ЦСКА объявил о подписании контракта с Гурьяновым

Форвард Денис Гурьянов подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на два года.

Гурьянов выступал за «Даллас» с 2016 по 2023 год. В минувшем сезоне форвард провел за «Нэшвилл» и «Филадельфию» в общей сложности 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.