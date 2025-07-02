ЦСКА объявил о переходе Соколова

ЦСКА объявил о подписании нападающего Егора Соколова. Пресс-служба армейцев опбуликовала в Telegram-канале нарезку с голами форварда.

Контракт с 25-летним россиянином рассчитан на год. Прошедший сезон Соколов провел в фарм-клубе «Юты». На его счету 44 (22+22) очка в 72 матчах регулярного чемпионата АХЛ и 3 игры в плей-офф.