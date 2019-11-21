ЦСКА объявил о переходе форварда Кемпе
Шведский форвард Марио Кемпе продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Армейцы достигли договоренности о переходе.
Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2020/21.
31-летний Кемпе с 2014 по 2017 годы выступал в КХЛ в составе подмосковного «Витязя», набрав 84 (39+45) очков в 170 матчах.
С 2017 года он выступал в Северной Америке: на его счету 13 (6+7) очков в 70 матчах за «Аризону» в НХЛ, а также 66 (30+36) очков в 90 матчах АХЛ, которые он провел в составе «Тусон Роадраннерз» и «Онтарио Рейн».
В составе сборной хоккеист принял участие в чемпионате мира 2019 года. В 4 матчах мирового первенства нападающий отметился одной шайбой и одной результативной передачей. Также на счету форварда 12 игр за «Тре Крунур» в рамках Евротура, в которых он забросил две шайбы.
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Дополнительная информация
https://cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/mario_kempe_popolnit_sostav_tsska/