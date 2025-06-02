ЦСКА обменял защитника Малышева в «Сочи» на Губанова

ЦСКА и «Сочи» произвели обмен защитниками, сообщает пресс-служба КХЛ.

В результате сделки игрок армейцев Антон Малышев отправился в «Сочи», а в обратном направлении проследовал Александр Губанов.

Малышев в минувшем сезоне выступал за питерское «Динамо» и «Звезду» в ВХЛ. 25-летний защитник провел 25 матчей в регулярном чемпионате и 7 игр в плей-офф. Всего он набрал 18 (6+12) очков.

19-летний Губанов принял участие только в одном матче за «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 и провел 53 матча за «Капитан» в МХЛ, отметившись 7 голами и 15 результативными передачами.