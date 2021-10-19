ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард»

«Авангард» и ЦСКА произвели обмен. Омский клуб получил нападающего Никиту Сошникова, а в обратном направлении отправился 18-летний форвард Всеволод Гайдамак, информирует официальный сайт «Авангарда».

В нынешнем сезоне Сошников провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Всего в лиге сыграл 218 матчей и набрал 115 (51+64) очков.