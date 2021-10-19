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ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард»

20:50
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«Авангард» и ЦСКА произвели обмен. Омский клуб получил нападающего Никиту Сошникова, а в обратном направлении отправился 18-летний форвард Всеволод Гайдамак, информирует официальный сайт «Авангарда».

В нынешнем сезоне Сошников провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Всего в лиге сыграл 218 матчей и набрал 115 (51+64) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43344/

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Александр Кравченко все материалы автора
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