ЦСКА обменял Рожкова в «Торпедо» на денежную компенсацию

ЦСКА обменял нападающего Никиту Рожкова в «Торпедо».

За 25-летнего форварда армейцы получили денежную компенсацию. Хоккеист подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом на год.

В сезоне-2024/25 Рожков выступал за «Звезду» в ВХЛ и стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 52 (22+30) очка в 63 матчах.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и «Металлург».