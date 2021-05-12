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ЦСКА обменял Коростелева в «Металлург» на денежную компенсацию

18:59
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ЦСКА объявил о расставании с нападающим Никитой Коростелевым. 24-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба столичного клуба.

В минувшем сезоне Коростелев принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (7+9) очков. Сыграл в плей-офф один матч и отметился заброшенной шайбой.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hccska/status/1392505059095818244

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