ЦСКА обменял Коростелева в «Металлург» на денежную компенсацию
18:59
ЦСКА объявил о расставании с нападающим Никитой Коростелевым. 24-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба столичного клуба.
В минувшем сезоне Коростелев принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (7+9) очков. Сыграл в плей-офф один матч и отметился заброшенной шайбой.
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