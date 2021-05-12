ЦСКА обменял Коростелева в «Металлург» на денежную компенсацию

ЦСКА объявил о расставании с нападающим Никитой Коростелевым. 24-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба столичного клуба.

?Никита Коростелев покидает ЦСКА?



Армейцы обменяли права на нападающего Никиту Коростелева, у которого закончился контракт с клубом, в магнитогорский «Металлург», получив взамен денежную компенсацию. pic.twitter.com/EmSm1vzU1b — ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 12, 2021

В минувшем сезоне Коростелев принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (7+9) очков. Сыграл в плей-офф один матч и отметился заброшенной шайбой.