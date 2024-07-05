ЦСКА обменял Дыбленко в «Северсталь» на Седова

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко в рамках обмена перешел в «Северсталь», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен 30-летнего россиянина московский клуб получил защитника Никиту Седова.

В минувшем сезоне Дыбленко провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 12 (1+11) очков. В 5 играх плей-офф защитник сделал 2 передачи.

На счету 23-летнего Седова 18 (4+14) очков в 57 матчах регулярки и результативный пас в 5 играх плей-офф.