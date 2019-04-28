Как стало известно "СЭ", ЦСКА достиг договоренности с "Ак Барсом" о приобретении прав на нападающего Иржи Секача. Взамен армейцы отдадут права на защитника Игоря Ожиганова, выступавшего в этом сезоне за "Торонто".

В ЦСКА информацию о соответствующей договоренности подтвердили.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Ожиганова 7 (3+4) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "0". По данным "СЭ", он планирует вернуться в Россию.

26-летний Секач набрал 47 (23+24) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при "+14". В плей-офф в его активе 1 гол в 4 играх.