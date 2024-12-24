ЦСКА обменяет Окулова в «Авангард» на Кэсселса

По информации «СЭ», ЦСКА и «Авангард» проведут обмен. В Омск поедет форвард Константин Окулов, в Москву — нападающий Коул Кэсселс.

В этом сезоне 29-летний Окулов набрал 16 (5+11) очков в 36 играх FONBET Чемпионата КХЛ, у 29-летнего американца 5 (2+3) очков в 33 играх.