ЦСКА ни в одном из матчей финала конференции не нанес даже 20 бросков

В трех матчах финала конференции хоккеисты ЦСКА нанесли всего 48 бросков по воротам СКА (12+19+17), но добились при этом двух побед и ничьей в основное время. Счет в серии – 2-1 в пользу москвичей.

Для сравнения питерцы 48 раз проверили голкипера Илью Сорокина за четыре первых периода серии. После трех матчей счет по броскам – 92:48 в пользу команды Ильи Воробьева. (Кирилл Бурдаков)

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