ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Игру примет «ЦСКА Арена» в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Москве пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Нефтехимик» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 35 матчей и набрал 49 очков, перед встречей с «Нефтехимиком» армейцы обыграли «Спартак» (5:4 ОТ). У «Нефтехимика» — 36 матчей и 36 очков, предыдущим соперником нижнекамцев был «Авангард» (3:4 ОТ).