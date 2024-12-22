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Сегодня, 13:45

ЦСКА — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в чемпионате КХЛ 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Игру примет «ЦСКА Арена» в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Москве пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Нефтехимик» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 35 матчей и набрал 49 очков, перед встречей с «Нефтехимиком» армейцы обыграли «Спартак» (5:4 ОТ). У «Нефтехимика» — 36 матчей и 36 очков, предыдущим соперником нижнекамцев был «Авангард» (3:4 ОТ).

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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27.12
22.12 14:00
ЦСКА – Нефтехимик
 7 : 4
22.12 14:00
Северсталь – Автомобилист
 3 : 2
22.12 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
22.12 17:00
Динамо Мн – Спартак
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