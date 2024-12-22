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Сегодня, 16:21

ЦСКА победил «Нефтехимик», Абрамов набрал четыре очка

Руслан Минаев
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:4.

У хозяев 4 (2+2) очка набрал Виталий Абрамов. У гостей 3 (1+2) очка на счету Райли Барбера.

ЦСКА одержал восьмую победу подряд — 51 очко и третье место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (36 очков) — на 8-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)

Голы: Барбер — 3, 7:12 — 0:1. Соркин — 16 (бол., Абрамов, Окулов), 11:55 — 1:1. Мамин — 6 (мен.), 19:40 — 2:1. Абрамов — 16 (Полтапов, Соркин), 27:57 — 3:1. Ди — 9 (Барбер), 31:20 — 3:2. Охотюк — 2 (Абрамов), 37:28 — 4:2. Абрамов — 17 (Провольнев), 39:42 — 5:2. Гурьянов — 8 (Афанасьев, Классон), 41:08 — 6:2. Митякин — 10, 55:38 — 6:3. Белозеров — 12 (Барбер), 56:07 — 6:4. Гурьянов — 9 (п.в., Мамин), 58:57 — 7:4.

Вратари: Просветов — Долганов (58:14).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (11+10+10) — 25 (8+6+11).

Судьи: Дударов, Шувалов.

22 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 8238 зрителей.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Спартак 36 23 13 51
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
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