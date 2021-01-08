ЦСКА забросил 6 шайб «Нефтехимику», у Кемпе хет-трик

ЦСКА разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1. Хет-трик оформил швед Марио Кемпе. Столичный клуб оторвался от питерского СКА в таблице Западной конференции на 6 очков. «Нефтехимик» замыкает таблицу «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Телегин — 2 (Юртайкин, Блажиевский), 4:56 — 1:0. Юртайкин — 1 (Рыков, Киселевич), 26:06 — 2:0. Кемпе — 8 (Лайпсик, Блажиевский), 27:27 — 3:0. Шарифьянов — 1 (Шиксатдаров), 27:53 — 3:1. Кемпе — 9 (бол., Лайпсик, Сошников), 36:37 — 4:1. Кемпе — 10, 39:02 — 5:1. Лайпсик — 8 (бол., Гилмор, Сошников), 46:15 — 6:1.

Вратари: Юханссон — Коротаев (Иванников, 40:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 36 (12+12+12) — 29 (10+12+7).

Судьи: Раминг, Щенев.

8 января. Москва. «ЦСКА Арена».