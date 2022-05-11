Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции заявил, что армейцы не ведут переговоры с нападающим «Далласа» Александром Радуловым, у которого летом заканчивается контракт со «Старз».

«Мы не ведем переговоры ни с Радуловым, ни с агентом, — сказал Есмантович. — Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть в клубе в дальнейшем. Александр уезжал из клуба с договоренностями, что он подпишет контракт с ЦСКА. Потом он их изменил. Поэтому мы стараемся к этому персонажу не возвращаться».

Радулов выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 35-летний форвард набрал 22 (4+18) очка.