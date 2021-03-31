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ЦСКА не планирует подписывать Гусева в следующем сезоне

14:48
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос об интересе к нападающему «Нью-Джерси» Никите Гусеву.

«Никита Гусев не стоит в параметрах приглашениях в ЦСКА на будущий сезон», — сказал Есмантович.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Российский хоккеист часто остается в запасе по решению тренерского штаба. В этом сезоне он провел всего 20 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков.

(Михаил Зислис)

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