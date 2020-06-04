ЦСКА начал переговоры с Сорокиным, Капризов отправится в НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о будущем экс-игроков армейцев Ильи Сорокина и Кирилла Капризова. Из-за неопределенности со следующим сезоном НХЛ они могут провести его в России.

— На этой неделе, если быть точнее, то первого июня, начали осуждать контракт с Ильей Сорокиным, — приводятся слова Есмантовича в Twitter ЦСКА. — С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписывать контракт с клубом НХЛ.

Президент ЦСКА Игорь Есмонтович прокомментировал сообщения о возможном подписании новых контрактов с голкипером Ильей Сорокиным и нападающим Кириллом Капризовым на сезон 2020-2021. pic.twitter.com/6ip0zNb5ao

— ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 4, 2020

Игорь Есмантович: «ЦСКА не ведет переговоры с Сорокиным и Капризовым. Даже близко нет ничего такого»