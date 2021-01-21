ЦСКА может стать первым клубом «Запада», досрочно попавшим в плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА в случае победы над «Амуром» в матче регулярного КХЛ может стать первым клубом Западной конференции, который пробьется в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

Для этого армейцам нужно либо победить хабаровчан любым способом (набрать минимум два очка), либо уступить в овертайме/серии буллитов, но при этом «Витязь» в основное время проиграет СКА.

Ранее «Ак Барс» стал первым участником плей-офф Кубка Гагарина от «Востока».

Матч ЦСКА — «Амур» состоится сегодня, начало — в 19.30 (мск).