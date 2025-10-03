ЦСКА — «Металлург»: видеообзор матча

«Металлург» на выезде обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Металлург» (18 очков) остается на втором месте в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (11) потерпел пятое поражение в последних семи играх и идет восьмым на «Западе».

В следующем матче ЦСКА 5 октября дома сыграет с «Северсталью», а «Металлург» в этот же день на выезде встретится со «Спартаком».